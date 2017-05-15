حلول كاسبرسكي لاب الأمنية تساعدك علي اكتشاف البرمجية الخبيثة2017-05-15 14:05:41
شهد العالم أوسع حملة من هجمات انتزاع الفدية التي ضربت مؤسسات حول العالم. وقد قام باحثو كاسبرسكي لاب بتحليل البيانات، ويمكنهم التأكيد بأن نظم الحماية الأمنية الفرعية في الشركة قد اكتشفت ما لا يقل عن 45,000 محاولة لنقل الإصابة في 74 بلدا، معظمها في روسيا.
وقال غريب سعد، باحث امني اول بشركة كاسبرسكي لاب، إن برمجية الفدية تمكنت من إصابة الضحايا عن طريق التسلل من خلال إحدى الثغرات الأمنية الموصوفة والمثبتة في ” Microsoft Security Bulletin MS17-010 “. يذكر أن هذا الهجوم الذي استخدم أداة “Eternal Blue” قد اكتشف من خلال نشاط عصابة “Shadowbrokers” بتاريخ 14 أبريل.
وبعد أن يتمكن المهاجمون من التغلغل في النظام، سرعان ما يقومون بتثبيت أدوات التمويه “Rootkit” التي تمكنهم من تحميل البرنامج لتشفير البيانات. وتقوم البرمجية الخبيثة بتشفير الملفات. يتم عرض مبلغ الفدية وقدره 600 دولار أمريكي على هيئة العملة الإلكترونية “بتكوين” إلى جانب المحفظة، ثم يرتفع مبلغ الفدية شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت.
ويحاول خبراء كاسبرسكي لاب حاليا تحديد ما إذا كان من الممكن فك تشفير البيانات المقفلة نتيجة لهذا الهجوم، وذلك بهدف تطوير أداة لفك التشفير في أقرب وقت ممكن.
وتقوم حلول كاسبرسكي لاب الأمنية باكتشاف البرمجية الخبيثة المستخدمة في هذا الهجوم عن طريق أسماء التتبع والرصد التالية:
· Trojan-Ransom.Win32.Scatter.uf
· Trojan-Ransom.Win32.Scatter.tr
· Trojan-Ransom.Win32.Fury.fr
· Trojan-Ransom.Win32.Gen.djd
· Trojan-Ransom.Win32.Wanna.b
· Trojan-Ransom.Win32.Wanna.c
· Trojan-Ransom.Win32.Wanna.d
· Trojan-Ransom.Win32.Wanna.f
· Trojan-Ransom.Win32.Zapchast.i
· Trojan.Win64.EquationDrug.gen
· Trojan.Win32.Generic (ينبغي تفعيل مكوّن مراقب النظام ” System Watcher”)
ونوصي باتخاذ الإجراءات التالية للحد من تداعيات وانتشار هذا الهجوم:
·تثبيت برنامج تصحيح الثغرات الرسمي “Patch” من “مايكروسوفت” الذي يقوم بسد الثغرات الأمنية المستخدمة في الهجوم.
·التأكد من تفعيل/تشغيل الحلول الأمنية على كافة العقد في الشبكة.
·في حال استخدام حل كاسبرسكي لاب، التأكد من أنه يشتمل على مراقب النظام “System Watcher”، وهو مكوّن يركز على الكشف السلوكي الاستباقي والتأكد كذلك من تشغيله.
·قم بتشغيل خاصية المسح الضوئي للمناطق الحرجة ” Critical Area Scan” في حل كاسبرسكي لاب للكشف عن الإصابة المحتملة في أقرب وقت ممكن (وإلا سيتم اكتشافها تلقائيا، في حال لم يتم إيقافها في غضون 24 ساعة).
·قم بإعادة تشغيل النظام بعد الكشف عن “MEM: Trojan.Win64.EquationDrug.gen”.
·استخدم خدمات الإبلاغ عن مخاطر التهديدات الخاصة بالعملاء ” Customer-Specific Threat Intelligence Reporting”.
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