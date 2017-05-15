حفتر يستقبل الوفد المصري المشارك في "الأهرام الثقافي" ببنغازي2017-05-15 13:57:51
استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي أعضاء الوفد المصري المشارك في “مهرجان الأهرام الثقافي” الذي اختتم أمس في بنغازي في شرق ليبيا.
وضم الوفد المصري رئيس المهرجان الصحفي في مؤسسة “الأهرام” أحمد عامر، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية خالد عكاشة، الشاعر جمال بخيت، رئيس تحرير “الأهرام ويكلي” جلال نصار، رئيس مؤسسة الأهرام السابق المهندس عمر سامي، رئيس الملتقى المصري لحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين صلاح سليمان، والمطرب أحمد ابراهيم.
وثمن المشير خليفة حفتر خلال اللقاء مواقف مصر تجاه ليبيا، ووقوفها بجانبها في حربها ضد الإرهاب، مشيدا بقرار مؤسسة “الأهرام” عقد أول مهرجان ثقافي لها في الخارج في مدينة بنغازي.
وأكد أن الجيش الليبي حقق انتصارات كبيرة ضد الإرهاب، وفي سبيله للقضاء على آخر بؤره في بنغازي، أكبر مدن الشرق الليبي، في محور “الصابري”، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون أول وفد شعبي يزور مدينة بنغازي “مصريا”، ليعكس العلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي.
من جانبه، شكر رئيس المهرجان أحمد عامر، في كلمة باسم الوفد، السلطات الليبية على حسن استقبال الوفد المصري، وكرم الضيافة التي حظي بها.
وقال عامر إن زيارة الوفد إلى بنغازي تؤكد أن تضحيات شهداء وجرحى الجيش الليبي لم تذهب سُدى، بعدما تمكن الجيش من إحكام السيطرة على بنغازي وبسط الأمن في ربوعها.
وأكد عامر ضرورة رفع الحظر الدولي المفروض على تسليح الجيش الليبي، كي يتمكن من إكمال مهمته في القضاء على الإرهاب في مختلف ربوع ليبيا، لافتا إلى أن زيارة الوفد تثبت أن محاربة الإرهاب لا تكون فقط بالسلاح، ولكن أيضا بالثقافة وقوة الكلمة.
وتستعد بنغازي للاحتفال غدا بالذكرى الثالثة لانطلاق معركة “الكرامة”، وسط إجراءات أمنية مشددة، في مدينة بنغازي التي تشهد انتشارا أمنيا مكثفا للجيش والشرطة، وحركة نشطة لتنظيف شوارع المدينة، التي انتشرت في مختلف أرجائها صورا للمجاهد عمر المختار والمشير خليفة حفتر، وشعارات تُمجد الجيش الليبي والشهداء الذين سقطوا في المواجهات ضد الجماعات الإرهابية. ومن المقرر أن تشهد الاحتفالات عرضا عسكريا للجيش.
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