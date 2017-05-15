رفض جمال اللبان، موظف مجلس الدولة، المتهم بقضية الرشوة الكبرى، الحديث عن أي شيء يتعلق بالقضية من قريب أو من بعيد، وذلك قب بدء محاكمته بدقائق.

وقال اللبان، إنه ولكونه دارس للقانون، يجعله مؤمن بعدم جواز الحديث في قضية منظورة، مطالباً الحضور بـ”الدعوة له”.

واستفسر اللبان، خلال حديثه مع المحررين الصحفيين والمصورين، اليوم الإثنين، بقاعة المحكمة بالتجمع الخامس، عن أحوال النادي الأهلي، وصفقاته الإفريقية، و آخر نتائجه، و موقفه في جدول الدوري.