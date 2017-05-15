 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 02:25 مساءً
روابط سريعة
«اللبان» في جلسة محاكمته: «أيه أخبار النادي الأهلي؟!»
جمال اللبان‎

«اللبان» في جلسة محاكمته: «أيه أخبار النادي الأهلي؟!»

2017-05-15 13:54:32

رفض جمال اللبان، موظف مجلس الدولة، المتهم بقضية الرشوة الكبرى، الحديث عن أي شيء يتعلق بالقضية من قريب أو من بعيد، وذلك قب بدء محاكمته بدقائق.

وقال اللبان، إنه ولكونه دارس للقانون، يجعله مؤمن بعدم جواز الحديث في قضية منظورة، مطالباً الحضور بـ”الدعوة له”.

واستفسر اللبان، خلال حديثه مع المحررين الصحفيين والمصورين، اليوم الإثنين، بقاعة المحكمة بالتجمع الخامس، عن أحوال النادي الأهلي، وصفقاته الإفريقية، و آخر نتائجه، و موقفه في جدول الدوري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3