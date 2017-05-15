تشكيل لجنة لحصر الأراضي المتعدى عليها بالمنوفية‎

أصدر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية قرارا بتشكيل لجنة تختص بحصر أملاك الدولة المتعدى عليها بنطاق المحافظة، يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنزع أراضى أملاك الدولة من واضعي اليد عليها.

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات فى موعد غايته 30/5/2017 مؤكدا على أن نزع الملكية سيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة.