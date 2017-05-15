نجحت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية في إزالة كافة التعديات الواقعة على الترعة الطرخانية بقرية الشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف.

وصرح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة بأن التعديات تمثلت في إزالة 15 كشك مبني بالطوب الأحمر لتعديهم على مجرى الترعة، كما تم إزالة 241 غرزة وجميع التعديات الموجودة بحرم الطريق العام.

وأضاف الدالي أن التعديات تمثلت في حجرات من الطوب وحوائط وأسوار وأكشاك بالمخالفة لقوانين الري وكانت تتسبب هذه التعديات في إعاقة السيولة المرورية على الطريق العام إضافة إلى قيام المخالفين بإلقاء المخلفات بالترع والمصارف مما يهدد صحة وحياة المواطنين حيث تستخدم هذه الترع والمجاري المائية في ري بعض الأراضي الزراعية.

من جانبه، قال عبد التواب محمد رئيس مركز ومدينة الصف انه إنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حيث تم تشكيل حملة تم خلالها إزالة كافة المباني والأكشاك المقامة على الترعة والطريق العام.