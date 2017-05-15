وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع السنوي لمنتدى الخمسين.. الأربعاء2017-05-15 13:41:23
تُشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء المقبل في الاجتماع السنوي الأول لـ “منتدى الخمسين” خلال العام الحالي 2017 ، والذي يشهد مناقشة موسعة للأجندة السنوية للمنتدى في مجالات عمله المتنوعة، التي تستهدف قيادة التغيير الإيجابي على مستوى التنمية الاقتصادية المستدامة، ودور المرأة الرائد في صناعة القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال والسياسات الحاكمة، ودفع الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية مناسبة لتحسين وضعية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والعضوة البارزة بمنتدى الخمسين خلال الاجتماع، أبرز المستجدات حول آليات تفعيل رؤية التنمية 2030، إلى جانب طرح المحاور الاستراتيجية لخطة الدولة التي تتبناها في الوقت الراهن والمتعلقة بالملفات الأكثر تعقيدا ومنها ملف الطاقة وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين وخفض معدلات البطالة إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية بالدولة تمهيدا لجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، فضلا عن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأسس “منتدى الخمسين” كمبادرة نسائية من القطاع الخاص في مطلع 2015، وهو كيان غير ربحي مستقل يستهدف إبراز دور المرأة في التنمية ، وهو مكون من مجموعة تم تصنيفهن كأقوى 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد المصري في فعالية كبرى أقيمت تحت رعاية رئيس الوزراء، وتم انضمام 50 سيدة أخرى للمنتدى في تصنيف 2016 مثلن الأقوى تأثيرا في أكبر 200 مؤسسة اقتصادية في مصر.
ويشهد الاجتماع السنوي للمنتدى، وضع الأعضاء لرؤية موحدة حول متطلبات الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات القطاعات المختلفة للاندماج بخطة التنمية ومناقشتها مع وزيرة التخطيط، اعتمادا على خريطة عمل جادة تعتمد على جمع المعلومات الأساسية عن احتياجات السوق المحلية، وإمكانية الاعتماد على القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية المستهدفة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، واعتمادا على قوة تفاعل أعضاء المنتدى اللاتي يشكلن القطاعات الاقتصادية المتنوعة كالقطاع المصرفي وأسواق المال والصناعة والتجارة وريادة الأعمال.
كما يضع أعضاء المنتدى خلال الاجتماع، جدول الفعاليات المقرر انعقادها خلال عام 2017، والتي تتمثل في حوارات مباشرة مع الحكومة ، والكيانات البارزة في القطاع الخاص، إلى جانب الفعاليات العامة التي تشارك بها وسائل الإعلام المختلفة.
ويشهد الاجتماع، تكريم خاص للدكتورة منى البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري وعضوة المنتدى، على الجهود التي بذلتها في دعم القطاع المصرفي في مصر، واهتمامها الذي استمر لأعوام في تطوير وتدريب العاملين بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل أساس وقوة الاقتصاد المصري.
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