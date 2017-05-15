قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الاثنين، إنه لولا اجتماع أستانا لما رأينا جنيف 6 ، مشددا على أهمية الالتزام بوثيقة أستانا للتهدئة التي قدمتها موسكو، والتى تنص على إنشاء مناطق منخفضة التوتر، تحت ضمانة كل من (روسيا وإيران وتركيا) .

وأضاف دي مستورا - في مؤتمر صحفي قبل يوم من انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات السورية في جنيف، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن التحضيرات اللوجستية لجولة الغد تركز على الوصول إلى نقاط عملية، مشيرا إلى وجود اختلافات مهمة بين الأطراف، وأن الوضع الميداني يؤثر على محادثات جنيف، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك جولة جديدة من المفاوضات خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن وفد النظام السوري وصل إلى جنيف ، موضحا أنه سيطلب من وفود جنيف عدم التصريح إلى الإعلام كل 5 دقائق.

وتابع :” أبلغنا النظام أننا سنبحث السلال الأربع في هذه الجولة التى تتضمن تشكيل حكومة غير طائفية خلال 6 أشهر، يلي ذلك صياغة الدستور، وانتخابات في سوريا خلال 18 شهرا بإشراف أممي، ومحاربة الإرهاب والعمل على إجراءات بناء الثقة بين الطرفين .

كما أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ، أن الأكراد مكون مهم من المجتمع السوري ولا يجب إهماله .

ولوحت الهيئة العليا للمفاوضات السورية إلى تعليق مشاركتها في مباحثات جنيف المقبلة جراء جرائم النظام وسياسية التهجيرالقسري التي يتبعها في دمشق وريفها.