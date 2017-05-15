تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من احتفال الإعلامية لميس الحديدي، بعيد ميلادها، أمس الأحد.

ويظهر في الفيديو، رقص “لميس”، وزوجها الإعلامي عمرو أديب، وعدد من أصدقائهما، على أغنية “يا بنت السلطان”.