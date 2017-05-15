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التموين : توريد 1.7 مليون طن قمح منذ بدء الموسم
صوامع قمح
صوامع قمح

التموين : توريد 1.7 مليون طن قمح منذ بدء الموسم

2017-05-15 13:41:57
كتب ربيع شعبان

  أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تسليم 1.7 مليون طن قمح منذ بدء موسم التوريد في أول أبريل وحتى أمس.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التموين ممدوح رمضان، في تصريح اليوم الإثنين، إن لجان الفرز رفضت 3445 طنا بسبب الشوائب وعدم مطابقتها لدرجات النظافة، مضيفا أن تلقي المحصول مستمر حتى 30 يونيو المقبل.

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