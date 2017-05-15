قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف قصر النيل، في محكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل ١٧ من أعضاء رابطة “أولتراس أهلاوى”، فى اتهامهم بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن أمام النادى الأهلى بالجزيرة.

ودفع محامى المتهمين، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، لوجود محل سكن معلوم لهم، وعدم الخشية من هروبهم، مطالبًا بإخلاء سبيلهم بأى ضمان.

ونسبت النيابة للمتهمين، استعراض القوة والتجمهر، وسرقة بالإكراه (لاسلكى)، وحيازة مواد فى حكم المفرقعات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، وتعطيل النقل والمواصلات، وحيازة أسلحة بيضاء.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادى الأهلى، لحضور مباراة فريقهم بفرع الجزيرة، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 4346 لسنة جنح قصر النيل 2017.