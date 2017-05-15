إل جي للإكترونيات تعلن عن عروض مميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك2017-05-15 13:38:54
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ورغبة منها في الإحتفال بالشهر الكريم مع شركاء النجاح من جموع الشعب المصري، أعلنت ال جي للإلكترونيات عن تقديم موديلاتها الجديده لشاشات التلفزيون لسنة 2017 باسعار خاصة حتى نهاية شهر رمضان الكريم بأسعار مميزة مقارنة بمثيلتها من موديلات سنة 2016.
وتتميز أجهزة التلفزيون التي يشملها العرض بتنوعها لتشمل شاشات LED، وشاشاتLED الذكية، بالإضافة الى الشاشات فائقة الدقة (4K) ، حيث أن جميع الشاشات تحتوي على رسيفر داخلي. كما يشمل العرض العديد من الشاشات فائقة الدقة مزودة برسيفر داخلي يدعم القنوات فائقة الدقة(4K) ، وتضم الموديلات التي يشملها العرض الأتي:
· LG UJ75 بسعر 12990 جنيها بدلا من 14490 جنيها لفئة 49 بوصة.
· LG UJ36 بسعر 12990 جنيها بدلا من 15490 جنيها لفئة 55 بوصة، و 9990 جنيها بدلا من 11890 جنيها لفئة 49 بوصة.
· LG LJ61 بسعر 8690 جنيها بدلا من 9790 جنيها لفئة 49 بوصة.
· LG LJ55 بسعر 7490 جنيها بدلا من 8090 جنيها لفئة 43 بوصة.
· LG LJ51 بسعر 7990 بدلا من 8990 لفئة 49 بوصة، و6890 جنيها بدل من 7490 لفئة 43 بوصة.
وعلق دون كواك المدير التنفيذي في ال جي مصر بهذه المناسبة قائلا: “إن إل جي للإكترونيات دما حريصة على التفاعل مع الأسواق المحلية التي تعمل بها من خلال المشاركة في المناسبات الإجتماعية الهامة والتي يأتي شهر رمضان المبارك على رأسها في مصر، وكون السوق المصري هو أحد أهم مراكز إهتمامنا في المنطقة فنحن حريصون على الإحتفال بهذه المناسبة مع الشعب المصري مع حلول الشهر الكريم من خلال تقديم عروض مميزة للغاية على معظم موديلات شاشات التلفزيون التي نصنعها بفخر في مصر”.
جدير بالذكر أن هذا العرض ساري بجميع فروع ال جي للإلكترونيات في جمهورية مصر العربية من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك أو حتى نفاذ الكمية، ولمزيد من المعلومات يرجى التفضل بالإتصال بالخط الساخن 19960.
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