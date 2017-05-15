محافظ القاهرة يبحث ملف العشوائيات مع المجلس التنفيذي الثلاثاء2017-05-15 13:36:00
تعقد محافظة القاهرة غدا الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وبحضور نواب المحافظ والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية.
وسيتم خلال الاجتماع، الذي سيعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة، استعراض أهم المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة في ملف العشوائيات، وأيضا مناقشة تقارير المديريات المختلفة وعلى رأسها التربية والتعليم والتموين والصحة، وكذلك تقييم مستوى النظافة بالأحياء.
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. والتجار: بيوتنا أتخربت ...
التقى محيط بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟…Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم - محيط
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال…Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
وزير التموين: افتتاح المرحلة الثانية من «جمعيتي» قريباً
شدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على ضرورة التوسع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك لتحقيق الاستقرار في السلع المتوفرة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن الرقابة. ...Sun, 14 May 2017 08:56:29 GMT
-
بالصور.. ماكرون يتسلم رئاسة فرنسا رسميا
تسلم الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، السلطة كثامن رئيس فرنسي في إطار الجمهورية الخامسة، خلفا للرئيس السابع ، فرانسوا أولاند، الاشتراكي، الذي لم ...Sun, 14 May 2017 09:09:48 GMT
-
السيسي يظهر «العين الحمراء»: أراضي الدولة ترجع بالقوة - محيط
انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشدة، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة قنا، اليوم الأحد. وحذر الرئيس السيسي، جميع المتعدين على أراضي الدولة المصرية، ...Sun, 14 May 2017 09:48:14 GMT
-
وزير النقل: تكلفة تطوير المزلقانات 12 مليار جنيه
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه تم البدء في تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد في جنوب الصعيد، وأن الأساسات أهم من عربات السكة الحديد، مضيفا أن الصعيد بحاجة ...Sun, 14 May 2017 11:00:18 GMT
-
بعد خطوبة كهربا على ابنه الحضري.. معكم ينشر فيديو قديم الحضري ...
الحضري يهدد كهربا، هو عنوان الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو فيديو قديم للقاء عصام…Sun, 14 May 2017 11:51:32 GMT