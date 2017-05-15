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محافظ القاهرة يبحث ملف العشوائيات مع المجلس التنفيذي‎ الثلاثاء
المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة‎

محافظ القاهرة يبحث ملف العشوائيات مع المجلس التنفيذي‎ الثلاثاء

2017-05-15 13:36:00
أ ش أ

تعقد محافظة القاهرة غدا الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وبحضور نواب المحافظ والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية.

وسيتم خلال الاجتماع، الذي سيعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة، استعراض أهم المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة في ملف العشوائيات، وأيضا مناقشة تقارير المديريات المختلفة وعلى رأسها التربية والتعليم والتموين والصحة، وكذلك تقييم مستوى النظافة بالأحياء.

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