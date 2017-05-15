أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي, أهمية مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني, ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا, والمقرر لها 23 مايو الجاري .

واضاف البدري – في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي مساء امس الأحد – إن الفريق سيذهب للكاميرون من أجل الفوز على قطن, والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث, من أجل المنافسة بقوة على حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية للمسابقة القارية, ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة, والعودة إلى كأس العالم للأندية.

وأشار المدير الفني للأهلي أن كل تركيزه في الوقت الحالي ينصب على مباريات الدوري, الذي يسعى الفريق لحسمه في الجولات المقبلة, بالإضافة لبطولة إفريقيا التي تعد الهدف الأول للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد أنه يسعى جاهدا لإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في كل الأوقات, وأيضا مجلس الإدارة الذي لم يتأخر عن الفريق ويوفر له كل سبل النجاح .

مضيفا أن الجهاز الفني يبذل أقصى ما لديه لتحقيق طموحات الأهلي والفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق.

وشدد البدري على أنه منذ توليه المسئولية لا يشغل باله إلا العمل والاجتهاد مع الأهلي لتحقيق الأهداف المطلوبة, وأن ما يهمه إلا مصلحة وخدمة ناديه بالشكل الذي يرضي كل عشاقه, وأنه يقدر تطلعات جماهيره, ويعمل من أجلها لتحقيق كل أحلامهم.

أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي, أهمية مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني, ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا, والمقرر لها 23 مايو الجاري .

واضاف البدري – في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي مساء امس الأحد – إن الفريق سيذهب للكاميرون من أجل الفوز على قطن, والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث, من أجل المنافسة بقوة على حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية للمسابقة القارية, ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة, والعودة إلى كأس العالم للأندية.

وأشار المدير الفني للأهلي أن كل تركيزه في الوقت الحالي ينصب على مباريات الدوري, الذي يسعى الفريق لحسمه في الجولات المقبلة, بالإضافة لبطولة إفريقيا التي تعد الهدف الأول للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد أنه يسعى جاهدا لإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في كل الأوقات, وأيضا مجلس الإدارة الذي لم يتأخر عن الفريق ويوفر له كل سبل النجاح .

مضيفا أن الجهاز الفني يبذل أقصى ما لديه لتحقيق طموحات الأهلي والفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق.

وشدد البدري على أنه منذ توليه المسئولية لا يشغل باله إلا العمل والاجتهاد مع الأهلي لتحقيق الأهداف المطلوبة, وأن ما يهمه إلا مصلحة وخدمة ناديه بالشكل الذي يرضي كل عشاقه, وأنه يقدر تطلعات جماهيره, ويعمل من أجلها لتحقيق كل أحلامهم.