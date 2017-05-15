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اجتماع إقليمي حول تعليم اللاجئين في الدول العربية
لاجئين

اجتماع إقليمي حول تعليم اللاجئين في الدول العربية

2017-05-15 13:41:21
محيط - شيماء فؤاد

تشارك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول (تعليم اللاجئين في المنطقة العربية : التحديات والآفاق المستقبلية)، الذي تعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - ألكسو-، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وذلك يومي 18 و 19 مايو 2017 في مقر الألكسو بتونس.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تحسين فرص حصول أبناء اللاجئين والوافدين من الأطفال  والشباب على التعليم بجميع مراحله، وتبادل الممارسات الجيدة في مجال الإنصاف والإدماج للاجئين في الدول العربية.

ويشارك في هذا الاجتماع القيادات المسؤولة عن التربية والتعليم العالي لأبناء الوافدين واللاجئين بالدول العربية، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة العربية.

ويمثل الإيسيسكو في هذا الاجتماع، الدكتور عبد الإله بنعرفة، المشرف على مديرية الثقافة، الذي سيقدم ورقة حول قضايا التربية والثقافة والتعليم لأبناء اللاجئين في المنطقة العربية.

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