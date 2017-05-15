يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة شمالا ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

الإسكندرية 19 26

مطروح 18 26

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

بلطيم 20 27

الإسماعيلية 20 35

السويس 20 35

العريش 16 30

نخل 13 33

طابا 19 33

الطور 21 31

مرسى علم 25 35

الغردقة 26 37

شرم الشيخ 26 36

رفح 15 29

كاترين 18 31

سيوة 22 36

المنيا 22 36

الفيوم 22 35

رأس سدر 22 32

أبوسمبل 27 43

وسط الدلتا 22 34

أسيوط 23 38

سوهاج 25 40

الأقصر 27 43

أسوان 28 43

شلاتين 21 34

حلايب 23 32

الوادى الجديد 27 41

قنا 27 42

نويبع 26 36

السلوم 19 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 41

المدينة 28 41

الرياض 25 41

المنامة 30 37

أبوظبى 26 39

الدوحة 28 39

الكويت 30 44

دمشق 12 32

بيروت 20 25

عمان 15 31

القدس 15 28

غزة 19 28

بغداد 23 40

مسقط 30 38

صنعاء 13 24

الخرطوم 29 38

طرابلس 17 24

تونس 15 27

الجزائر 15 23

الرباط 17 31

نواكشوط 25 38

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 09 22

اسطنبول 14 20

اسلام اباد 24 35

نيودلهى 28 43

جاكرتا 25 33

بكين 16 31

كوالامبور 24 30

طوكيو 15 21

أثينا 16 25

روما 14 28

باريس 15 24

مدريد 15 30

برلين 10 21

لندن 13 17

مونتريال 07 17

موسكو 08 16

نيويورك 14 26

واشنطن 11 25