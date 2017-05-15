أعلن الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن استعداد المجلس لتدشين قوافل توعوية ثقافية بجميع محافظات مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة المصرية للكتاب، وصندوق التنمية الثقافية، بناء على تعليمات وزير الثقافي حلمى النمنم.

وأوضح ربيع أن أول قافلة ثقافية تنموية تبدأ من محافظة بني سويف، يوم 22 مايو الجاري، بمشاركة رموز الفن والسياسة والثقافة، وعلى رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والفنان إيمان البحر درويش، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، والمخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشعب عن محافظة بني سويف، مشيرا إلى قيام القوافل الثقافية بزيارة القرى البعيدة عن المحافظة.

وأضاف الدكتور حاتم ربيع، في تصريحات اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى للثقافة سيقيم معرضا للكتاب بمحافظة بنى سويف، بتخفيض يصل لـ 70%، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، كما سيتم منح كل طالب كتاب مجانا، بالإضافة لإقامة معرض للفنون التشكيلية وصور فوتوغرافية، وورش، وسيتم مشاركة العديد من الفرق الفنية منها : فرقة بنى سويف للفنون الشعبية، وفرقة بنى سويف للموسيقى العربية، وفرقة غناء مصر، والإنشاد الدينى للمنشد محمود التهامى.

وأشار ربيع إلى أن برنامج القافلة الثقافية يتضمن لقاء وزير الثقافة وقيادات الوزارة مع شعراء وأدباء محافظة بنى سويف، كما سيتم عقد مجموعة من الندوات حول “مكافحة ظاهرة الإرهاب”، بالإضافة لاكتشاف المواهب بالمحافظات، والعمل على تحفيزها ورعايتها.‎