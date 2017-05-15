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بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!
وزارة المالية المصرية

بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!

2017-05-15 12:24:52

خاطبت وزارة المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن علاوة أصحاب المعاشات.

وأكدت الوزارة، للجنة، بأنها وافقت على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف في أول يوليو 2017.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة، النائب محمد وهب الله، إن اللجنة طالبت وزارة المالية، بالأمس، بأن تدرج علاوة أصحاب المعاشات، في الموازنة العامة الجديدة، علي ألا تقل عن 10%.

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