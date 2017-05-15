يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية، غدا الثلاثاء احتفال اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف باليوم العالمي للمتاحف، والذي يقام هذا العام تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم.

وقال رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف الدكتور خالد عزب اليوم الاثنين، إن اللجنة ستقوم خلال الاحتفال - الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام - بإطلاق حملة لزيارة متاحف مصر، خاصة التابعة لوزارة الثقافة والتي تميز بعضها بأنشطة مجتمعية قوية كمتحف أحمد شوقي ومتحف رامتان، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تقديم تخفيضات خاصة على سلسلة الكراسات المتحفية التي تصدرها اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.

وأضاف عزب، إن اللجنة المصرية ستستضيف غدا الثلاثاء خبير المتاحف الدولي ياجي كاهيرا نائب رئيس إيكوم اليابان، ليلقي محاضرة عن متاحف اليابان،

ويستعرض استعدادات مدينة كيوتو لاستضافة المؤتمر الدولي للمتاحف في عام ٢٠١٩ ، وذلك في إطار الأنشطة المصاحبة لليوم العالمي للمتاحف.

على صعيد متصل، قال الدكتور خالد عزب، إن اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف للمجلس الدولي للمتاحف، تستعد لمساندة جهود كل من فلسطين والسودان لإنشاء لجان وطنية للمتاحف، مؤكدا أن اللجنة ستسعى مع المجلس الدولي للمتاحف خلال الفترة القادمة لتحفيز النشاط المتحفي في الصومال وجيبوتي وإريتريا ، في محاولة من اللجنة المصرية لتعزيز دورها الإقليمي عربيا وإفريقيا.

كما أشار إلى أن اللجنة وافقت في اجتماعها الأخير على إهداء مطبوعاتها وكتب تراثية إلى متحف الحضارة، بمناسبة بدء أنشطته ومتحف النوبة بأسوان لدوره المتميز في خدمة المجتمع في أسوان، مما جعله متحفا بأدوار متعددة تصب في وظائف المتاحف الجديدة.‎