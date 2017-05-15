اعتمد وزير لسياحة، يحيى راشد، الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، وموعد فتح باب التقدم للحج هذا العام.

جاء ذلك في بيان لإيمان سامي، عضو اللجنة العليا للحج السياحي.

وسنوافيكم بالتفاصيل..