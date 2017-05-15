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يحيى راشد يعتمد «ضوابط» الحج السياحي
وزير السياحة يحيى راشد‎

يحيى راشد يعتمد «ضوابط» الحج السياحي

2017-05-15 12:20:16

اعتمد وزير لسياحة، يحيى راشد، الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، وموعد فتح باب التقدم للحج هذا العام.

جاء ذلك في بيان لإيمان سامي، عضو اللجنة العليا للحج السياحي.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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