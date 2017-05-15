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الزملوط: تنفيذ 386 مشروعا صغيرا بقرى الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

الزملوط: تنفيذ 386 مشروعا صغيرا بقرى الوادي الجديد

2017-05-15 12:21:14
أ ش أ

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أنه تم تنفيذ نحو 386 مشروعا صغيرا بتكلفة إجمالية مليون و900 ألف جنية خلال الفترة من فبراير الماضي وحتي مايو الجاري وذلك بقري المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريح اليوم الاثنين، إن هذه المشروعات تشمل مشروعات تربية أغنام وماشية ودواجن وصوب زراعية ومشاتل ومناحل، وتساهم في دعم وتدريب الشباب وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة للمرأة المعيلة.

وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعي بالوادي الجديد برئاسة منتصر عبد الرحيم مدير المكتب الإقليمي للصندوق، ساهم في تمويل 317 مشروعا صغيرا خلال الفترة من يناير وحتي أبريل الماضي بنحو 9 ملايين و228 ألف جنية وفرت نحو 568 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.

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