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تعليمات مشددة للمحافظين بتنفيذ «أوامر السيسي»
شريف اسماعيل‎

تعليمات مشددة للمحافظين بتنفيذ «أوامر السيسي»

2017-05-15 12:17:51

ناقش مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تكليفات رئيس الجمهورية بسحب أراضى وضع اليد قبل نهاية الشهر الجارى، حيث أصدر رئيس الوزراء تعليمات مشددة للمحافظين ببدء العمل فى سحب أراضى الدولة بوضع اليد.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى، كلف فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد على هامش زيارته لمحافظة قنا أمس الأحد، القوات المسلحة والشرطة بإنهاء ظاهرة وضع اليد على الأراضى بحلول نهاية مايو الجارى.

وترأس رئيس الوزراء صباح اليوم الإثنين اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات العامة والاستعدادات لشهر رمضان.

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