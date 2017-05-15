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ماكرون يبدأ أولى جولاته الخارجية بزيارة برلين
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ماكرون يبدأ أولى جولاته الخارجية بزيارة برلين

2017-05-15 12:18:09
وكالات

بعد يوم من تنصيبه يستهل الرئيس الفرنسي الجديد إمانويل ماكرون، جولاته الخارجية بزيارة العاصمة الألمانية برلين.

ومن المقرر أن تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الفرنسي الجديد، عقب ظهر اليوم الاثنين في مقر المستشارية ببرلين بمراسم عسكرية.

ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، وبرنامج استثماري لتحفيز الاقتصاد.

ومن المنتظر أن يسمي ماكرون اليوم رئيسا جديدا للوزراء. وسيكون لاختيار ماكرون لقيادات حكومته تأثير مهم على الانتخابات التشريعية الفرنسية المقررة في يونيو المقبل، حيث ستُقوض مساحة القرار السياسي لماكرون بوضوح حال عدم حصوله على أغلبية في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب).

ويعتزم الاشتراكي الليبرالي ماكرون تحفيز اقتصاد بلاده عبر إجراءات إصلاحية. واتخذ ماكرون خلال حملته الانتخابية موقفا واضحا مواليا لأوروبا في مواجهة منافسته اليمينية الشعبوية المعارضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان.

ويسعى ماكرون إلى تعزيز الشراكة مع ألمانيا، رغم تعارض بعض أفكاره حول إصلاح العملة الأوروبية الموحدة مع بعض السياسات الألمانية.

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