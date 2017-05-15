كرم منتدى التنمية المستدامة المصري، والمُنعقد بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتنمية المستدامة فى مصر، ومسئولى الملف فى الجامعة، جهاز مدينة الشيخ زايد.

وقال المهندس جمال طلعت بدوي رئيس جهاز تنمية المدينة، إن التكريم جاء للجهود الكبيرة التى يبذلها أفراد جهاز المدينة، والتى أدت لتحقيق المدينة خلال الفترة الحالية، مفهوم التنمية المستدامة والمدينة الخضراء، حيث أن شوارع المدينة منظمة مرورياً سواء للمركبات والمشاة، ويتم إضاءتها باستخدام لمبات الليد، وكذا ميادينها ومداخلها على أعلى مستوى، بجانب الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وغيرها من عناصر المدينة الخضراء.

وعرض رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، فيلماً تسجيلياً يوضح الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد نصر أكتوبر 1973، والأجيال المتعاقبة من مدن الهيئة، كما تضمن العرض مراحل تطوير مدينة الشيخ زايد.