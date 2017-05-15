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غداً.. مصر تستقبل 2 مليون برميل «زيت خام» من العراق
المهندس طارق الملا وزير البترول ‎

غداً.. مصر تستقبل 2 مليون برميل «زيت خام» من العراق

2017-05-15 12:11:01

أعن وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، استقبال مصر، شحنات تقدر بـ٢ مليون برميل زيت خام، من شركة “سومو” العراقية، غداً الثلاثاء.

وقال الملا، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في أحد منتديات الطاقة، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، إن الشحنات، تم تحميلها من ميناء البصرة، منذ أيام.

وكان مجلس الوزراء، وافق على التعاقد مع شركة “سومو” العراقية، لاستيراد الزيت الخام، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

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