اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المستوطنين اقتحموا منذ الصباح الباكر المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته بحراسة أمنية مشددة.

يذكر أن عدد مرات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ازداد منذ بداية عام 2016، وأشارت المصادر إلى أن أعداد المقتحمين زادت ليصل إجمالي العدد إلى قرابة 14 ألفا و600 مستوطن خلال العام الجاري.