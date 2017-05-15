صرح ممدوح طه المشرف الأثري على مشروع ترميم مركب خوفو الثانية بأن المتحف المصري الكبير استقبل اليوم ٦٠ قطعة خشبية من أخشاب المركب، مشيرا إلى أن عدد القطع التي تم نقلها إلى المتحف بلغت حتى الآن ٥٢٦ قطعة تم توثيقها بالكامل توثيقا علميا قبل عملية النقل للمتحف الكبير لتوضع داخل مخزن الآثار العضوية.

من جانبه ، أكد عيسى زيدان مدير عام الترميم بالمشروع أن جميع القطع التى تم نقلها إلى المتحف الكبير تم الانتهاء من أعمال الترميم الأولى لها وتم عمل تقرير منفصل بحالة كل قطعة بمعمل الترميم بالموقع قبل عمليه النقل.

وأوضح أن من أهم أنواع القطع التى تم نقلها إلى المتحف الكبير قطع من خشب الأرز وخشب السنط وخشب النبق والعرعر، وجاري العمل في فحص وتعريف كل قطعة على حدة

من جهته، قال هيروماسا كروكوتشي مدير الجانب الياباني بالمشروع إن من بين القطع التي تم نقلها للمتحف الكبير قطع تحتوى على بعض العلامات التى تركها لنا المصرى القديم والتى سوف تساعد فريق العمل على إعادة تجميع المركب .

ويضم فريق العمل: ضياء أحمد كبير مفتشي الآثار بالموقع، وعبد العزيز سلطان، هدى مرعزلى، محمود شهاب، قدرى متولى، أحمد صادق، نور محمد، اكيكو نيشاساكا، أشرف عبد الهادى، وأحمد عبد ربه.