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لأول مرة..تنفيذ إزالة بالتجمع الخامس عن طريق شركة متخصصة على نفقة المخالف
وزير الاسكان مصطفى مدبولي
وزير الاسكان مصطفى مدبولي

لأول مرة..تنفيذ إزالة بالتجمع الخامس عن طريق شركة متخصصة على نفقة المخالف

2017-05-15 12:06:59
وكالات

صرح المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه ولأول مرة بالمدينة، تم تنفيذ إزالة لدورين مخالفين بالفيلا رقم ٣٦٦ نرجس ٢، بالتجمع الخامس، وذلك عن طريق شركة متخصصة، تحت إشراف إدارات التراخيص والأحياء والتنمية بجهاز المدينة، وفي حراسة شرطة التعمير، وسيتحمل المخالف تكلفة تنفيذ الإزالة.

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