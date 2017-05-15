أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ 484 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية وإنتشال سبع جثامين أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط.

وذكرت بوابة الوسط الليبية اليوم، أن القوات الإيطالية،لم تعط مزيدا من التفاصيل حول جنسيات المهاجرين .

ومن جهته أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كجمان، أمس الأحد، إن الحكومة مستعدة لإنشاء قوات أمنية جديدة لمراقبة الحدود، لكنه قال إن ذلك ممكن فقط مع مساعدة الدول الأخرى.