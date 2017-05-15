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«مستقبل وطن» يُجمد عضوية عبد الله رشدي
حزب مستقبل وطن‎

«مستقبل وطن» يُجمد عضوية عبد الله رشدي

2017-05-15 12:13:41
وكالات

قرر حزب «مستقبل وطن» تجميد عضوية الشيخ عبدالله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسه سابقًا، بعد تصريحاته المسيئة للأقباط، التي اتخذت فيها وزارة الأوقاف قرارًا بتحويله إلى منصب إداري ومنعه من الخطابة.

وأوضح الحزب في بيان رسمي له اليوم الإثنين، أنه طبقًا لما تطرق إليه المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب في الندوة الخاصة بفعاليات معسكر مستقبل وطن السادس بالغردقة، فقد تقرر تجميد عضوية الشيخ عبد الله رشدي بالحزب، نظرًا لما أدلى به من تصريحات أساءت لنفسه ولشخصه قبل أن تسيء للحزب.

وأكد الحزب أنه “لن يتهاون مع أي فرد خرج عن سياق رؤية ورسالة الحزب السياسية والاجتماعية”.

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