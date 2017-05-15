 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 12:35 مساءً
روابط سريعة
"الأوليمبي": الدعوة لجمعية عمومية خلال 3 أشهر
النائب طارق السيد

من تاريخ اعتماد رئيس الجمهورية لقانون الرياضة

"الأوليمبي": الدعوة لجمعية عمومية خلال 3 أشهر

2017-05-15 12:19:38
ا ش ا

صرح المهندس طارق السيد رئيس النادى الأوليمبي بأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن عقد الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ اعتماد قانون الرياضة من جانب رئيس الجمهورية، موضحا أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية سيتم اللجوء للائحة اللجنة الأوليمبية الاسترشادية قبل الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأشاد السيد - في تصريح اليوم /الاثنين/ - بمميزات قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلي أن أبرزها المادة الجديدة التي قامت بتسهيل مهمة مجالس إدارات الهئيات الرياضية والأندية في إنشاء الشركات والكسب والاستثمار بشكل كبير بعيدا عن القيود السابقة والمواد المتعارضة، والتي بدورها تزيد من الإيردات، خاصة في مجال كرة القدم.

وأضاف أن الميزة الثانية في القانون الجديد، هى تحرير قرارات الجمعيات العمومية وإلغاء اختصاصات وزارة الرياضة والجهات الإدارية الخاصة بلوائح الانتخابات واجتماعات الجمعيات العمومية، لافتا إلي أنه بذلك أصبحت قرارات الجمعية العمومية بعيدة عن الطعن عليها لدي المحاكم، كما تتوقف معظم الأزمات بسبب الأحكام القضائية بحل مجالس الإدارات إلي جانب مادة الشغب الرياضي، والتي وضعت عقوبات مناسبة للحد من شغب الملاعب والجماهير، والحفاظ علي سلامة جميع أفراد المنظومة الرياضة في مصر.

وكشف رئيس النادي الأوليمبي عن اتفاق أندية الإسكندرية علي لائحة موحدة لمنع التضارب، وذلك للمساهمة في استقرار الأندية السكندرية بشكل أفضل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3