صرح المهندس طارق السيد رئيس النادى الأوليمبي بأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن عقد الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ اعتماد قانون الرياضة من جانب رئيس الجمهورية، موضحا أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية سيتم اللجوء للائحة اللجنة الأوليمبية الاسترشادية قبل الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأشاد السيد - في تصريح اليوم /الاثنين/ - بمميزات قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلي أن أبرزها المادة الجديدة التي قامت بتسهيل مهمة مجالس إدارات الهئيات الرياضية والأندية في إنشاء الشركات والكسب والاستثمار بشكل كبير بعيدا عن القيود السابقة والمواد المتعارضة، والتي بدورها تزيد من الإيردات، خاصة في مجال كرة القدم.

وأضاف أن الميزة الثانية في القانون الجديد، هى تحرير قرارات الجمعيات العمومية وإلغاء اختصاصات وزارة الرياضة والجهات الإدارية الخاصة بلوائح الانتخابات واجتماعات الجمعيات العمومية، لافتا إلي أنه بذلك أصبحت قرارات الجمعية العمومية بعيدة عن الطعن عليها لدي المحاكم، كما تتوقف معظم الأزمات بسبب الأحكام القضائية بحل مجالس الإدارات إلي جانب مادة الشغب الرياضي، والتي وضعت عقوبات مناسبة للحد من شغب الملاعب والجماهير، والحفاظ علي سلامة جميع أفراد المنظومة الرياضة في مصر.

وكشف رئيس النادي الأوليمبي عن اتفاق أندية الإسكندرية علي لائحة موحدة لمنع التضارب، وذلك للمساهمة في استقرار الأندية السكندرية بشكل أفضل.