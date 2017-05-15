 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 12:37 مساءً
روابط سريعة
البرلمان يعرض «إنجازاته».. اليوم
مجلس الشعب

البرلمان يعرض «إنجازاته».. اليوم

2017-05-15 12:00:46

يعقد اليوم، مجلس النواب أول مؤتمر صحفي لعرض إنجازات البرلمان خلال فترة انعقاده، على مدار دورين انعقاد.

يتحدث خلال المؤتمر أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في المجلس، عن القوانين التي صدرت عن المجلس، وكذلك طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة الموجهة إلى الحكومة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات إحدى الجلسات العامة، والتي تناول فيها الهجوم الإعلامي على المجلس، بينما لم يعلن البرلمان حتى الآن اسم المتحدث الرسمي باسمه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3