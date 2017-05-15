يعقد اليوم، مجلس النواب أول مؤتمر صحفي لعرض إنجازات البرلمان خلال فترة انعقاده، على مدار دورين انعقاد.

يتحدث خلال المؤتمر أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في المجلس، عن القوانين التي صدرت عن المجلس، وكذلك طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة الموجهة إلى الحكومة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات إحدى الجلسات العامة، والتي تناول فيها الهجوم الإعلامي على المجلس، بينما لم يعلن البرلمان حتى الآن اسم المتحدث الرسمي باسمه.