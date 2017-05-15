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التعليم العالي: مستمرون في مداهمة الكيانات الوهمية
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي

التعليم العالي: مستمرون في مداهمة الكيانات الوهمية

2017-05-15 12:09:51
وكالات

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهاته الفورية بقيام لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتفتيش الفوري على الكيان الوهمي المسمى “معهد سيبر سوفت للدراسات المتخصصة” بالهرم ، لقيام إدارة المعهد بوهم الطلاب بمنحهم شهادات تخرج معتمدة من الوزارة على خلاف الحقيقة.
كما قام الدكتور خالد عبد الغفار بمخاطبة كل من السيد محافظ القاهرة والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، أمس لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المراكز التي تقوم بإعطاء الدروس الخصوصية لطلاب جامعة حلوان لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لغلق المركز ومحاسبة المسئولين .
يذكر أن لجان الضبطية القضائية لوزارة التعليم العالي تمكنت من ضبط 71 كياناً وهمياً خلال العامين الدراسيين الماضيين 2015/2016، 2016/2017، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها جميعا بالغلق الإدارى والإحالة للنائب العام.
وتهيب الوزارة مجددا بأبنائها الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات .
كما تهيب الوزارة بوكالات الإعلان ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بعدم نشر إعلانات لأى معاهد أو كليات أو أكاديميات خاصة قبل الرجوع لقطاع التعليم بالوزارة ، للتأكد من وجود رخصة رسمية للعمل.

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