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«خطة البرلمان» تبدأ مناقشة الموازنة العامة.. اليوم
مجلس الشعب

«خطة البرلمان» تبدأ مناقشة الموازنة العامة.. اليوم

2017-05-15 11:58:44

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الاثنين، برئاسة حسين عيسى، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2017 - 2018.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اليوم الاثنين، عدة اجتماعات بحضور وزيرى المالية والتخطيط لمعرفة ردهما بشأن بعض الملاحظات على الموازنة العامة والبيان المالى، وكذلك وزير التربية والتعليم طارق شوقى ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار.

وتعقد اللجنة اجتماعًا غدا الثلاثاء، بحضور كل من المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والدكتور جلال السعيد، وزير النقل، على أن يكون للجنة اجتماع آخر مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، الأربعاء.

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