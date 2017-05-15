بالصور.. ماكرون يتسلم رئاسة فرنسا رسميا

تسلم الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، السلطة كثامن رئيس فرنسي في إطار الجمهورية الخامسة، خلفا للرئيس السابع ، فرانسوا أولاند، الاشتراكي، الذي لم ...