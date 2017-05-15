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المصادقة على بناء 209 وحدات استيطانية قرب القدس المحتلة
مستوطنات اسرائيلية

المصادقة على بناء 209 وحدات استيطانية قرب القدس المحتلة

2017-05-15 11:59:05
وكالات

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بمصادقة ما تسمى (اللجنة اللوائية للتخطيط وبالبناء بمستوطنات بنيامين) في محيط مدينة رام الله المحتلة على بناء 209 وحدات استيطانية بمستوطنة قريبة من مدينة القدس المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن المصادقة جاءت لبناء 209 وحدات استيطانية في مستوطنة (كوخاف يعكوف) القريبة من القدس.

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