قال سفير كوريا الشمالية لدى الصين جي جاي ريونج اليوم الإثنين إن إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي مؤخرا يعد جزءا من جهود البلاد لتطوير سبل الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان من الخارج.

وأضاف السفير - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - أن بيونج يانج ستواصل القيام بعمليات الإطلاق في المستقبل طالما رأى القائد الأعلى للبلاد ضرورة لذلك.

وأكد مجددا ما أعلنه مسئولون كوريون شماليون في وقت سابق حول نجاح بيونج يانج في إحباط مؤامرة مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) لقتل الزعيم كيم جونج أون الشهر الماضي بواسطة استخدام مواد كيميائية-بيولوجية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أعلنت أنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى أمس (الأحد) تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون بهدف التأكد من القدرة على حمل “رأس حربي ثقيل كبير الحجم”، وهو ما أثار انتقادات وإدانات دولية على نظاق واسع.