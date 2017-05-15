وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب وزير الصحة والسكان بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لمستشفى الشروق العام بمدينة الشروق، لتوسعة المستشفى.

وجاءت الموافقة على تخصيص مساحة قطعة الأرض والممر المجاورين لمستشفى الشروق العام واللذين تبلغ مساحتهما (6904م2) لصالح وزارة الصحة لتوسعة المستشفى القائم لتلبية احتياجات المنطقة من الخدمات الصحية، ووفقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص الوحدة الصحية الكائنة بالقطاع (أ) بالحي الرابع بمدينة بدر بمساحة 684م2 لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول، للقيام بتجهيزها بالاحتياجات كمستشفي نموذجي، وإدارتها لخدمة الجمهور من المواطنين القاطنين بالمنطقة والمناطق المحيطة بها، وبشرط الحصول على موافقات جهات الاختصاص أولاً (وزارة المالية، وزارة التخطيط) على نقل الأصول، وموافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، ووفقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالحي السكني الثالث بالمجتمع المحلي الخامس بمدينة برج العرب الجديدة، بمساحة (6298م2) والمبني المقام عليها بمساحة (1351.87م2) لوزارة العدل بنظام نقل الأصول، لاستغلاله كمقر لمحكمة برج العرب الجزئية، علي أن تقوم وزارة العدل بموافاة الهيئة بموافقة الجهات المعنية (وزارة التخطيط، وزارة المالية) على نقل الأصول، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).

وأوضح وزير الإسكان أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 25 فداناً جنوب القرية الذكية وشرق محطة تنقية المياه، بمدينة قنا الجديدة، بنظام نقل الأصول لوزارة الداخلية، لإقامة قطاع نموذجي لقوات الأمن المركزي بمنطقة جنوب الصعيد، وبشرط الحصول على موافقات جهات الاختصاص أولاً (وزارة المالية، وزارة التخطيط) على نقل الأصول، وموافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، ووفقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 2204 م2 بمنطقة البنوك بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، وقطعة الأرض رقم (38ب) بمساحة 2235م2 بمركز الخدمات الرئيس للكتلة الحالية بمدينة أسيوط الجديدة، لصالح البنك الأهلي المصري لإقامة فرع للمصرف عليهما.

وسيتم مراعاة الآتي: الاشتراطات البنائية لقطع الأراضي (40% نسبة بنائية) وبارتفاع (أرضي + دورين متكررين) مع الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة، والعرض علي

اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع لكل قطعة أرض وفقاَ للقواعد، كما نصت الموافقة على تعديل قطعة الأرض السابق تخصيصها للبنك بمدينة المنيا الجديدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم100 لسنة 2016 لتصبح قطعة الأرض بمساحة 3271.49م2 بمركز خدمات المدينة بدلاَ من قطعة الأرض بمساحة 3002م2 بمركز خدمات المدينة، وبذات الشروط والضوابط التي تضمنها القرار.