وزير التربية والتعليم يلتقي مجلس إدارة صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية2017-05-15 12:00:04
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا بمجلس إدارة صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية؛ لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وقد وافق مجلس الإدارة على مساهمة الصندوق بنسبة 30% في رأس مال شركة لإدارة مدارس النيل بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء بشأن التوسع في إنشاء تلك النوعية من المدارس، كما وافق المجلس على زيادة مساهمة الصندوق في رأس مال شركة الرواد لتقنيات التعليم (إحدى الشركات التابعة للصندوق) والمتخصصة في إدارة المرافق المدرسية.
استعرض الدكتور محمد عمر مدير الصندوق طلبات الدعم الواردة من مختلف الجهات التعليمية، موضحا أنه يتم دراسة تلك الطلبات وفق دليل إجراءات معتمد من مجلس إدارة الصندوق، لافتا إلى أن هذا الدليل يشتمل على توصيف واضح لكافة الأجهزة والأدوات التي يدعمها الصندوق، وسعر استرشادي لكل الأجهزة والأدوات والمعدات التي يدعمها وفق أسعار السوق الحالية، وقد وجه الوزير بضرورة الالتزام بدليل الإجراءات الاسترشادي لتنظيم العمل، والذي يصف الأجهزة والآلات، ويحدد الجهة المستحقة دون تدخل العامل البشري.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء عدد من الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، أكد عمر أن الهدف من هذا المشروع هو حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية من خلال استغلال الفصول التي تشغلها الوحدات الإدارية في خدمة العملية التعليمية، ووجه شوقي بعمل حصر لجميع الإدارات التي تشغل فصول دراسية لبحث موقفها، والعمل على حل المشكلات المتعلقة بها وإدخال الفصول التي تشغلها للخدمة التعليمية، وذلك كأحد الحلول التي ستسهم في حل مشكلة الكثافة المرتفعة.
ووجه شوقي بضرورة عمل حصر لكافة المشروعات المعلقة بين الوزارة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، ومراجعة جميع التعاقدات لإيجاد الحلول المناسبة والنهائية لكافة تلك الموضوعات المعلقة، والانتهاء منها في أسرع وقت..
كما وافق المجلس خلال الاجتماع على طلب الإدارة العامة للامتحانات لدعم من الصندوق لشراء طابعة برايل لطباعة امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين، وكذلك وافق المجلس على زيادة الاعتماد المخصص من الصندوق لمديرية التربية والتعليم بأسوان لشراء (10) آلات كاتبة بطريقة برايل لمدرسة النور للمكفوفين بأسوان، وأكد شوقي أن الوزارة تولي اهتماما خاص بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووافق المجلس أيضا على طلب قطاع التعليم الفني بشأن قيام الصندوق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإدارة وتشغيل المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية.
وقد تم خلال الاجتماع أيضا موافقة مجلس الإدارة على تقديم الصندوق دعما لمدرسة توشكى شرق الإعدادية بإدارة نصر النوبة التعليمية بمحافظة أسوان؛ لتدبير احتياجات المدرسة من الأجهزة والمعدات.
كما وافق المجلس على استكمال التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية وقوات شرق القناة بشأن تنفيذ بعض المشروعات الاستراتيجية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وتكليف مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإعداد ملف لمتابعة تلك المشروعات الحيوية ويعرض على المجلس بجلسته القادمة.
كما استعرض عمر مدير الصندوق خلال الاجتماع التقارير الخاصة بالمتابعة الميدانية للمشروعات التعليمية الممولة من قبل الصندوق بالعديد من محافظات الجمهورية، مؤكدا أن دور الصندوق لا يقتصر على مجرد تقديم الدعم المالي فقط بل يقوم الصندوق بمتابعة الإجراءات، وأعمال التنفيذ لكافة المشروعات التي يمولها لضمان حسن تنفيذ تلك المشروعات وتوجيه الدعم مباشرة لحل المشكلات التي تعوق العملية التعليمية؛ لضمان سرعة إنجاز تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المقدم للصندوق قبل الموافقة على تقديم الدعم أو التمويل.
ووافق المجلس على صرف نسبة 25% كدفعة تحت الحساب من قيمة الأعمال الخاصة بصيانة مدارس محافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء تقارير المتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ عملية صيانة مدارس محافظة الإسكندرية، والتي أفادت بأن نسبة إنجاز هذه العملية تصل إلى 60%.
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