قدّم برنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا مزودًا بالأرقام عن أسعار الخضراوات والفاكهة والعملات في السوق اليوم، الاثنين.

وسجلت أسعار الخضراوات: “الطماطم 8 جنيهات للكيلو، البطاطس 3.5 جنيه، الكوسة 5 جنيهات، البصل 3.5 جنيهات، الخيار 5 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، البامية 25 جنيه، الفلفل الألوان 20 جنيهًا”.

وسجَّلت أسعار الفاكهة: “الخوخ 13 جنيها، الأناناس 7 جنيهات، الموز 12 جنيها، تفاح أمريكي 20 جنيها”.

وسجَّلت أسعار السلع الرمضانية، جوز الهند 44.50 جنيه، و الخروب 250 جراما 9 جنيهات، بندق حصي 250 جراما 34.50 جنيه، كاجو مملح 250 جراما 88 جنيها، والمشمشية 35 جنيها، والبلح 15 جنيها، بلح مميز 24 جنيها، واللوز 250 جرامًا 57 جنيهًا.