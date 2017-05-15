قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقيان على “غداء طويل” في 25 مايو في بروكسل للمقارنة بين آرائهما .

وقال المسئول في البيت الأبيض - طالب عدم كشف هويته وفقا لما أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية /الإثنين/ - إن “ترامب أعجب جدا بماكرون” ، مضيفا أن “الحدث كان فوزا انتخابيا رائعا”، مشيرا إلى أن الرجلين لا يتقاسمان بالضرورة الأفكار نفسها، لكن كلا منهما جديد على الساحة السياسية وتجاوز الحواجز السياسية التقليدية”.

وأشار المصدر إلى أن فكرة أن ترامب كان يدعم لوبن مبالغ فيها وتستند فقط إلى “تغريدة حول الحدود” ، وإلى مرور زعيمة الجبهة الوطنية على برج ترامب في نيويورك.

ويرى البيت الأبيض أن مواقف الرئيس الفرنسي الشاب (البالغ من العمر 39 عاما)، ونظيره الأمريكي السبعيني، ليست متباعدة جدا، على الرغم من شائعات أفادت أن ترامب كان يفضل فوز مارين لوبن مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.

فيما أكد ممثل كبير للإدارة الأميركية “أنهما آخر رئيسي دولتين وصلا إلى الساحة الدولية”، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي بينهما جرى بشكل جيد جدا.