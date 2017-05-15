 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 12:25 مساءً
روابط سريعة
المدير الفني للاتحاد السكندري: المباريات الودية هدفها تصحيح الأخطاء..وتجربة طنطا مفيدة
خوانخو ماكيدا المدير الني للاتحاد السكندلاي

المدير الفني للاتحاد السكندري: المباريات الودية هدفها تصحيح الأخطاء..وتجربة طنطا مفيدة

2017-05-15 12:09:19
ا ش ا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري (زعيم الثغر) لمواجهة مصر المقاصة السبت المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز بعد أن سادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفني بعد الفوز على طنطا وديا بهدف دون رد.

وأكد الاسباني ماكيدا المدير الفني للفريق أن الهدف من التجارب الودية التعرف على نقاط الضعف وتصحيح الأخطاء التي تقع من جانب اللاعبين، مشيرا إلى أن تجربة طنطا الودية قدمت فائدة فنية كبيرة خاصة وإنه يضم عددا من اللاعبين المميزين كما يقوده مدرب جيد.

وقال” إن الاتحاد السكندري يسير في الطريق الصحيح خاصة وأن هدفنا الأساس هو تجهيز اللاعبين بالصورة السليمة لمواجهة مصر المقاصة السبت المقبل”.

 

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3