يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري (زعيم الثغر) لمواجهة مصر المقاصة السبت المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز بعد أن سادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفني بعد الفوز على طنطا وديا بهدف دون رد.

وأكد الاسباني ماكيدا المدير الفني للفريق أن الهدف من التجارب الودية التعرف على نقاط الضعف وتصحيح الأخطاء التي تقع من جانب اللاعبين، مشيرا إلى أن تجربة طنطا الودية قدمت فائدة فنية كبيرة خاصة وإنه يضم عددا من اللاعبين المميزين كما يقوده مدرب جيد.

وقال” إن الاتحاد السكندري يسير في الطريق الصحيح خاصة وأن هدفنا الأساس هو تجهيز اللاعبين بالصورة السليمة لمواجهة مصر المقاصة السبت المقبل”.