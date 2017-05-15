توصلت دراسة حديثة إلى أن الزيادة الكبيرة في الوصفات الطبية لمادتي (بريجابالين، وجابابنتين) المستخدمة في تطوير عقاقير لعلاج (الأعصاب، القلق والأرق وغيرها من الأمراض العقلية)، مرتبطة بارتفاع حالات الوفيات بسبب الجرعات الزائدة.

ووفقاً لباحثي جامعة بريستول البريطانية، فإن التحول إلى البدائل الدوائية يحتاج لتوصية الطبيب المعالج؛ خاصة بين المرضى الذين يعتمدوا على العقاقير الدوائية الأفيونية لعلاج آلام الأعصاب أو القلق، وإيلاء المزيد من الاهتمام لزيادة مخاطر إدمان هذه العقاقير.

وأوضح الباحثون أن مادتي (بريجابالين، وجابابنتين)، كانت تستخدم في الأصل لعلاج الصرع، ولكن في الآونة الأخيرة باتت تستخدم أيضا في علاج آلام الأعصاب، القلق، والأرق وغيرها من الأمراض العقلية.

وتظهر الأرقام الأخيرة أن الوصفات الطبية لهذه العقاقير شهدت زيادة بمعدل قارب المليون في عام 2004 إلى 5ر10 مليون في عام 2015 (بمعدل 24% زيادة سنوية)، ما آثار القلق بشأن سوء استخدامها، وشهدت الوفيات في كل من بريطانيا وويلز ارتفاعا من أقل من حالة واحدة في عام 2008 إلى أكثر من 137 حالة وفاة في عام 2015، منها 79% منها العقاقير الأفيونية الأساس.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية اعتماد الأطباء والأشخاص على المواد الأفيونية في علاج بعض الأمراض، إلا أن الجرعات الزائدة قد تنطوي على المزيد من المخاطر الصحية.

نصم