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اكتشاف بروتين في خلايا العضلات قادر على مضاعفة القدرة على التحرك لدى القوارض
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اكتشاف بروتين في خلايا العضلات قادر على مضاعفة القدرة على التحرك لدى القوارض

2017-05-15 10:27:51

أكدت دراسة أجراها الباحث الأمريكي رونالد إيفانز دوسالك، وفريقه في معهد “لا جولا” بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن بروتين كواكتبافاتور - الذي يوجد في نواة خلايا العضلات الهيكلية - ساعد القوارض على الجري مائة دقيقة أسرع من الفئران التي لا تستخدم هذا البروتين.

وفسر سيدريك مورو المسئول عن الأبحاث بمعهد أمراض التمثيل الغذائي وأمراض القلب، كيف أن العضلات تتكون من نوعين من الألياف، أولهما يستخدم الدهون والسكريات كمصدر للطاقة، والثاني يستهلك السكريات التي تسمح بالتحكم في السرعة، وضربت الدراسة مثلاً على ذلك بسائق الدراجة ورافع الأثقال الذي يحتاج إلى القوة لرفع الأثقال.

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