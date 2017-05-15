أعلنت المصرية للاتصالات اليوم نتائج أعمالها عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017، وذلك طبقا للقوائم المالية المجمعة والمعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

وفيما يلي أهم مؤشرات نتائج الأعمال خلال الربع الأول:

• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة خلال الربع الأول 4,2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 3,1 مليار خلال الربع الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 37%.

• بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 1,4 مليار جنيه مصري محققة نسبة هامش ربح 33% ، وهو ما يعكس النمو بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي.

•بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1,3 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو قدرها 5% عن نفس الفترة من العام السابق، محققة نسبة هامش صافي ربح قدرها 32%.

• بلغ نصيب السهم من الأرباح خلال هذه الفترة 0.78 جنيه مصري.

• بلغت الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة 75,3% بإجمالي 3.4 مليون عميل.

•بلغت النفقات الرأسمالية 501 مليون جنيه مصري في 31 مارس 2017.

وتعليقا على تلك النتائج ، صرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلا:

“وفقا لما تظهره نتائج أعمال الربع الأول، فإن الشركة قد حققت بداية ممتازة لهذا العام، محققة تقدما إيجابيا في كافة أعمالها، وقد ارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 4,2 مليار جنيه مصري، وهو النمو الذي جاء مدفوعا بالطلب القوي والمتزايد على خدمات البيانات في كافة وحدات اعمال التجزئة ووحدة اعمال المشغلين بقطاع خدمات الجملة، والأثر الملموس لتحرير سعر الصرف على القطاعات المتنوعة في اعمال الجملة والتي ترتكز على العملة الصعبة، كما جاءت هامش صافي الربح وايضا هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات متسقة مع توقعات الإدارة التنفيذية”.

وقال البحيري “نثق في قدرتنا على الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية خلال العام، و نواصل العمل بجد لنؤكد على تحول الشركة تجاريا وتشغيليا إلى مشغل اتصالات متكامل”.