ذكرت مصادر رفيعة المستوى في الرئاسة الصومالية أن الرئيس محمد عبد الله محمد فارماجو قرر التوجه في زيارة إلى مصر تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام في مقديشيو، وجه الرئيس السيسي الدعوة إلى نظيره الصومالي بعد أن اجتماع جمع فارماجو ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل في لندن خلال المؤتمر الدولي للصومال الذي عقد في 11 مايو في « لانكستر» بالعاصمة البريطانية.

وأبلغ شريف اسماعيل الرئيس الصومالي بأن الرئيس السيسي يدعوه لزيارة رسمية إلى مصر، وأعلنت المصادر الرئاسية في مقديشيو أن فارماجو قبلها.

وقالت تقارير الإعلام الصومالية، أمس الأحد، أن الرئيس الصومالى رحب بدعوة الرئيس السيسى، لافتا الى العلاقات التاريخية بين البلدين والدور الذى لعبته مصر منذ فترة طويلة لدعم مقديشيو.

ومن المقرر ان يتوجه فارماجو إلى مصر في إطار الزيارة الرسمية خلال هذا الاسبوع.