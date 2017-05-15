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ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين بالسوق المصري
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين بالسوق المصري

2017-05-15 10:08:26
كتب ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 706 إلى 707
عيار 22 647 إلى 648
عيار 21 618 إلى 619
عيار 18 530 إلى 531
عيار 14 412 إلى 413
عيار 12 353 إلى 354
الاونصة 21,965 إلى 22,001
الجنيه الذهب 4,944 إلى 4,952
الكيلو 706,286 إلى 707,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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