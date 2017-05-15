زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الإثنين، شركة “سى أف ال دى” الصينية العملاقة، المتخصصة بمجال إنشاء المدن الجديدة والتطوير العقارى والصناعى، فى مدينة جيان، وذلك على هامش مشاركتها فى منتدى “الحزام والطريق”.

واستمعت الوزيرة، لشرح من مسئولى الشركة عن نشاطها، وابرز المشروعات التى قامت بها فى أنحاء مختلف من العالم، بمجال إنشاء وتشغيل المدن المتكاملة.

وأشار مسئولو الشركة، إلى المساهمة فى إنشاء نحو 50 مدينة على مستوى العالم، مؤكدين أن حجم أصولها تجاوز الـ 30 مليار دولار، فضلا عن تشغيل نحو 15 ألف مهندس وفنى فى مختلف أنحاء العالم، بما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المتخصصة فى تطوير المدن المتكاملة وإنشاء المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية.

وأعرب مسؤولو الشركة، عن عزمهم استثمار نحو 20 مليار دولار فى مصر، على مدار العشر سنوات المقبلة، منهم استثمارات فى المنطقة المخصصة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مدينة متكاملة ومتطورة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتتضمن الخطة المستقبلية للشركة، الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجيًا وصديقة للبيئة، ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادى ترفيهية.

وأكدت سحر نصر، ما ستساهم به العاصمة الإدارية الجديدة فى دفع التنمية الاقتصادية والتطوير العمرانى بمصر، فضلا عن تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أن زيارتها إلى مقر الشركة تأتى فى اطار التفعيل السريع لم تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الصين، ثم لقائه رئيس الشركة فى مصر.

وأكد مسئولو الشركة، استعدادهم للبدء فى العمل بموقع العاصمة الإدارية، بعد توقيع العقد بشهر، حيث يجرى حاليا إنهاء المرحلة النهائية من التفاوض لتوقيع العقد بين وزارتى الاستثمار والإسكان، والشركة الصينية، واتفق الجانبان، على تنفيذ اول مرحلة من المشروع خلال سنة.