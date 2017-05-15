اقتصادية النواب تناقش اليوم تقرير من «المالية» عن الصناديق الخاصة

قال طارق حسانين عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ اليوم في مناقشة تقرير مقدم من وزارة المالية حول الصناديق الخاصة، وستعقد عدة جلسات لهذا الشأن، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أهمية إخضاع هذه الصناديق بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة.

وأوضح عضو اللجنة أن استمرار عمل هذه الصناديق بوضعها الحالى أمر غير منطقي ومرفوض، ويجب إخضاعها لرقابة وزارة المالية.