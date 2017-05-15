كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2017 ليبلغ 12.0٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 12.4٪ فى الربع الرابع من عام 2016،بينما كان 12.7٪ فى الربع المماثل من العام السابق (الربع الأول من عام 2016).

وأوضح الإحصاء اليوم الاثنين في نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2017، أن تقدير حجم قوة العمل بلغ 29.149 مليون فرد بزيادة قدرها 79 ألف فرد بنسبة زيادة 0.3٪ عن الربع الرابع من عام 2016، وبزيادة قدرها 710 آلاف فرد بنسبة زيادة 2.5٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

وبين أن عدد المتعطلين خلال الفترة المذكورة بلغ 3.503 مليون متعطل بنسبة 12.0٪ من إجمالى قوة العمل وبانخفاض قدره 88 ألف متعطل بنسبة 2.5٪ عن الربع الرابع من عام 2016 ، 118 ألف متعطل بنسبة 3.3٪ عن الربع المماثل من العام السابق .

وأشار إلى أن نسبة المتعطلين من الشباب في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) بلغت 79.0٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية 7.8٪ للفئة العمرية (15 - 19 سنة) ، 32.0٪ للفئة العمرية (20- 24 سنة)،و2ر39٪ للفئة العمرية (25 - 29 سنة).

وأوضح أن معدل البطالة في الحضر بلغ 13.7٪ من إجمالى قوة العمل، بينما كان 14.0٪ في الربع الرابع من عام 2016 ، ونحو 15.2٪ في الربع المماثل من العام السابق، وأشار إلى أن معدل البطالة في الريف بلغ 10.8٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، مقابل 11.1٪ فى الربع الرابع من عام 2016، وكان 10.9٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وأظهر الإحصاء أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت 91.9٪ من إجمالى المتعطلين حيث بلغت 51.9٪ بين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 40.0٪ بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها .

ولفت إلى أن عدد المشتغلين بلغ 25.646 مليون مشتغل بزيادة قدرها 167 ألف مشتغل بنسبة زيادة 0.7٪ عن الربع الرابع من عام 2016، وبزيادة قدرها 828 ألف مشتغل بنسبة 3.3٪ عن نفس الربع المماثل من العام السابق.‎

ولفت إلى أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 17.052 مليون مشتغل بنسبة 66.5٪ من إجمالي المشتغلين،وعدد المشتغلين أصحاب الأعمال 2.772 مليون مشتغل بنسبة 10.8٪ ،ومن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدا 3.347 مليون مشتغل، بنسبة 13.0٪،وعدد المشتغلين المساهمين في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 2.475 مليون مشتغل بنسبة 9.7٪ من إجمالي المشتغلين،وبلغ معدل المساهمة فــي النشاط الاقتصادي نحو 45.8٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 46.4٪ خلال الربع الرابع من عام 2016، 46.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبين أن نشاط (الزراعة وصيد الأسماك) استحوذ على أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط 5.302 مليون مشتغل بنسبة 20.7٪ من إجمالي المشتغلين.

وجاء نشاط (التشييد والبناء) فى المركز الثانى حيث بلغ عدد المشتغلين 3.508 مليون مشتغل بنسبة 13.7٪،ثم نشاط (تجارة الجمله و التجزئة) 3.294 مليون مشتغل بنسبة 12.8% ، ثم نشاط (الصناعات التحويلية) 3.211 مليون مشتغل بنسبة 12.5٪ ، ونشاط (التعليم) 1.981 مليون مشتغل بنسبة 7.7٪،وأخيرا نشاط (النقل والتخزين) 1.973 مليون مشتغل بنسبة 7.7٪ من إجمالي المشتغلين.