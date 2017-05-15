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كيف تعامل نشطاء السوشيال ميديا مع مسلسلات وأسعار سلع رمضان ؟
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كيف تعامل نشطاء السوشيال ميديا مع مسلسلات وأسعار سلع رمضان ؟

2017-05-15 13:43:29
محيط : أسماء الشنواني

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وازدحام القنوات الفضائية بإعلانات المسلسلات، هذا غير الارتفاع المهول في أسعار السلع وتصريحات بعض المسئولين الخاصة باستعدادهم لاستقبال الشهر الكريم، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التعليقات والكوميكات الساخرة من كل هذا .

وتبادل النشطاء الكوميكات والتعليقات الساخرة فيما بينهم من خلال أشهر صفخات ” فيس بوك ” المختصة في عمل الكوميكات .

ورصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” بعض من تعليقات النشطاء التي جاءت أغلبها رافضة لهذا الكم الهائل من المسلسلات بمحتواها الغير مناسب تماما للعرض في شهر القرآن والصوم والعبادة والطاعة، متذكرين رمضان زمان بمسلسلاته الدينية والكرتونية التي تناسب الأطفال، وبرامجه الهادفة، لافتين إلى أن الملايين التي تصرف على هذا الكم الهائل من المسلسلات في ظل هذه الظروف كانت من الأفضل أن تصرف على الفقراء وساكني العشوائيات .

وبخصوص ارتقاع الأسعار، فجاءت أيضا معظم التعليقات ساخرة من الارتفاع الجنوني للسلع، خاصة المكسرات كالفسدق والبندق، هذا غير تصريح الدكتور على مصيلحى وزير التموين بخصوص المنحة التي وافقت عليها الحكومة والتي سيتم من خلالها زيادة كل فرد بقيمة ١٤ جنيه علي بطاقات التموين يصرف مع مقررات شهر يونيو ولمدة شهر واحد فقط .

جانب من التعليقات

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