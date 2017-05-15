قال المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، إن الشركة كانت قد بدأت في تنفذ قرار سحب الأراضي من واضعي اليد من أكثر من شهر ونصف الشهر، وتم تشكيل لجان لحصر الأراضي المزروعة والأراضي التي لم تشهد أي تطوير.

وأضاف “حنورة”، خلال مداخلة هاتفية له بقناة “إكسترا نيوز”، اليوم، الاثنين، أن الشركة بدأت بمنطقة المهرا والتى بلغت مساحة أراضي وضع اليد بهما بإجمالى 88 ألف فدان، ومنطقة غرب المنيا بمساحة 55 ألف فدان، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسي سيدعم الشركة في تطبيق القانون وسحب الأراضي.

وأشار إلى أن بعض الشركات استولت على الأراضي وبدأت تقسيمها وبيعها للمواطنين دون وجه حق، والبعض الآخر قام بزراعة اللافتات فقط لحجز المساحة، وهو ما لا يمكن السكوت عليه، مؤكدا أن أسعار الأراضي محددة ومن يرغب في تقنين أوضاعه يتقدم بأوراقه رسميا للشركة.